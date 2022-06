Uma casa de família amigável e fabulosa!

Aqui na homify 360 °, sempre procuramos entender e valorizar a importância do valor estético, seja de um extenso e maravilhoso ambiente externo, um impressionante sofá de design, ou até mesmo o tratamento de uma simples janela. E também nunca deixamos de entender e acentuar a importância da família, da mesma forma como sabemos que a chegada de novos pequenos membros pode mudar absolutamente tudo!

Esse é o tema do destaque arquitetônico de hoje: uma família que, ao perceber que seu lar estava prestes a aumentar, decidiu atualizar-se para uma residência mais amigável e familiar. Para tanto, o escritório de arquitetura coreano Hangul House Inc foi encarregado de projetar uma casa familiar que pudesse confortavelmente acomodar uma família com dois filhos pequenos, enquanto ainda mostrasse fortes valores de estilo e beleza.

O resultado final? Uma casa que combina o design moderno com conforto familiar, ostentando impressionantes ambientes repletos de luz e criando o equilíbrio perfeito entre beleza estrutural e estilo de vida familiar e aconchegante. Veja por si mesmo!