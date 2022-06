Banquetas para cozinhas americanas

Quando se adota o estilo de cozinha americana, escolher o modelo ideal para as banquetas é uma tarefa que se pode ficar perdido devido a quantidade de opções no mercado. O mais comum e assertivo é que essa escolha seja feita no início da sua decoração. Levando em consideração a altura do balcão que se está usando, da quantidade de moradores e o estilo escolhido para o décor do ambiente.

Normalmente, as banquetas usuais medem aproximadamente 60 cm. Portanto, é prudente verificar a largura de sua bancada para que haja espaço de movimentação quando se senta no local. Para ter refeições de forma mais agradável, o modelo ideal a ser escolhido é o clássico, que recebe estofado no assento e, de preferência, com encosto. Por outro lado, se a intenção é trazer um elemento decorativo, é necessário focar na estética dela. Investir em algo que marque presença pelo seu desenho.

Geralmente as banquetas de acrílico e metal são escolhidas pelos que preferem uma decoração mais neutra e moderna. Para se ter uma abordagem mais rústica, usa-se as com madeira de demolição e tecidos. Enfim, as opções de modelos, materiais, desenhos são muitas no mercado. Por isso, selecionamos alguns modelos clássicos e básicos para te auxiliar a acerta na escolha da banqueta adequada para sua cozinha.