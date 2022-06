Espaço ritualístico: exemplos de salas de jantar

A sala de jantar é muito mais do que apenas um lugar especial para as refeições: é nela que passamos tempo com nossa família e amigos, saboreando comidas caseiras e tentando a sorte em noites de jogos. Já que esse tipo de ambiente tem uma importância enorme em nossa vida social, acaba por ser extremamente fundamental que tenhamos cuidado ao planejar e decorar esse espaço.

Através das novas filosofias e da reinvenção da maneira com a qual as pessoas realizam o ritual das refeições, acabam por surgir salas de jantar que se diferenciam muito das clássicas e antigas decorações e disposições. A tendência é, justamente pela diminuição dos metros quadrados dos novos apartamentos, a de aproximar a sala de jantar à cozinha, criando um ambiente mais casual onde se possa relaxar ao invés de manter uma etiqueta séria e ultrapassada.

Com as dicas a seguir, nós pretendemos te ajudar a selecionar as cores apropriadas para as paredes, móveis e objetos de decoração. Claro que, para a mesa e cadeiras principalmente, não só a cor, mas o conforto acaba por ser importante. Confira as referências expostas nesse livro de idéias e aproveite para aplicar aquilo que mais lhe agrada na criação da sua nova sala de jantar.