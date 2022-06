O projeto contemporâneo perfeito para o lazer

O amplo jardim perfeitamente planejado, com grama bem aparada e tulipas centralizadas entre as placas de concreto que marcam a passagem, traz a beleza moderna do belo projeto. As linhas bem distribuídas entre o grande volume dividido entre uma faixa de madeira e as janelas de vidro, marcam os diferentes pavimentos. A linha intermediária, onde uma bela varanda com telhado de pergolado oferece descanso ao quarto principal, tem no conjunto de flores a beleza natural que decora o espaço. A garagem, com espaço suficiente para abrigar dois carros, foi pintada na cor branca para fazer uma soma perfeitamente interessante com os materiais naturais utilizados na fachada.