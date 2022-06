A casa projetada para quem ama a lua

Saindo da casa e seguindo para o lado frontal, notamos a utilização de elementos naturais para compor as linhas modernas da fachada. A iluminação muito bem distribuída reforça a modernidade do estilo projetado, bem como as portas corrediças com madeiras vazadas no piso superior. Já no piso inferior, a garagem faz companhia com a porta de entrada, tendo no revestimento em canjiquinha o acabamento perfeito com pedras para embelezar o lindo projeto.