Top 10 mesas de madeira

Na nossa casa, a vida acontece ao redor de uma mesa. Ela sempre está cercada de atenções, seja na hora das refeições ou no dia a dia servindo de apoio para itens diversos. Este é o item essencial para a casa e deve harmonizar com a decoração de todo ambiente criando um espaço ideal para receber ou para servir pratos apetitosos. Quando se pensa em móveis para decoração de um ambiente aconchegante e familiar, automaticamente se pensa em mesas integradas a este ambiente, elas trazem conforto, são praticas e acrescentam charme e requinte perfeitos para desfrutar com a família.

As mesas possuem materiais e revestimentos diversos, porém, optar por mesas de madeira para decorar o seu ambiente pode ser uma ótima alternativa se a ideia é aliar conforto, praticidade, durabilidade e estilo. A madeira é um material resistente e pode ser encontradas em diferentes formatos e texturas e se encaixam em qualquer estilo. Dente as opões de formatos, estão as mesas redondas, quadradas ou retangulares, tudo vai depender do espaço e do estilo que quer expressar na decoração.

A homify preparou um artigo com a seleção de maravilhosas mesas em madeira pra você se inspirar e decorar seu ambiente!