Papel de Parede Criativo: Tipos, Dicas e 13 Imagens Inspiradoras

Existem no mercado brasileiro cinco tipos de papel de parede: o tradicional, o tradicional com tecnologia digital, o vinílico, o texturizado e o adesivo. O mais comum é o primeiro, que é composto de celulose e aplicado com cola, demandando profissional especializado na sua colocação. Com a manutenção adequada, pode durar até 20 anos. Seu uso mais frequente é residencial, em especial em lavabos, salas de estar e quartos.