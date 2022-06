A casa em paz com a natureza

Tendo um amplo gramado ao redor, a bela casa de estilo neomoderno traz linhas amplas onde os pavimentos somam conjuntos de materiais naturais, trabalhando a volumetria de uma ampla torre em meio aos telhados de duas águas. Os desenhos em formatos de faixas verticais trazem destaque à fachada, tanto em meio à porta principal, onde uma pérgola reforça a elegância do ambiente, quanto no bloco em destaque.

As janelas em formato retangular vertical oferecem não só uma distribuição simétrica entre os pavimentos, mas também oferecem espaço para a que a iluminação natural valorize os interiores do lar. O cenário do campo é perfeitamente acolhedor e faz deste um recanto especial onde a paz é uma certeza.