Reforma poderosa: celeiro destruído vira casa elegante

O plano aberto foram criado para manter o plano original do celeiro. O novo interior é cheio de luz e calor, com os tons de mel do piso de madeira e um novo mezanino que foi construído na sala de estar. A escada em espiral acrescenta uma estética dinâmica ao fluxo ininterrupto do espaço.

Estamos satisfeitos em ver que a alvenaria foi restaurada e é agora uma característica encantadora que nos faz lembrar da longa história do celeiro. As vigas de madeira, que eram podres e revestidas em camadas de sujeira e poeira, também foram restauradas e voltaram à sua antiga glória.