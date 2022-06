Projeto arquitetônico feito para um amante de carros

No segundo piso fica a área íntima da habitação, com a orientação das janelas dos dormitórios voltadas para o Norte. O uso das esquadrias de vidros foi pensado com a intenção de proporcionar luz natural.

Ao lado, foram colocados quebra-sóis de ripados de madeira com aberturas do tipo camarão, que vedam as janelas quando fechados, proporcionando privacidade e conforto térmico. O interessante é que quando abertos, eles formam uma sacada para uma vasta área de jardim nos fundos da casa.