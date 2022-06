Luxo! Casa de 1500 m² em Minas tem decoração de cair o queixo

A banheira de desenhos modernos marca o protagonismo do ambiente. Seu design arredondado e a cor branca formam um lindo conjunto com as paredes também brancas do espaço, onde um amplo espelho trabalha de forma a oferecer uma maior profundidade no ambiente. O espaço integrado de maneira aberta ao quarto, tem em um grande painel a parede que marca a privacidade na porta de entrada do espaço. A elegância singular na decoração embeleza cada pequeno detalhe no resultado.

Tendo como destino um lugar tão especial, o desejo de boas-vindas às férias é ainda maior.