Meia Parede: 17 Dicas e Imagens Para Você se Inspirar!

Nossa dica é: se você quer criar ambientes com uma sensação de amplitude, escolha uma composição de meia parede que contenha cores claras e escuras. Além de criar meias paredes com cores de tintas diferentes, você também pode criar esse efeito com texturas diferentes. Como? Criando, por exemplo, meia parede com gesso em 3D, revestimento de madeira, tijolos aparentes, azulejos contrastando com outra metade pintada com tinta. Solte a sua imaginação e crie ambientes super bonitos de acordo com o estilo que você mais gosta para a sua casa.

Leia também o nosso livro de ideias com conselhos decombinar a cor das paredes e dos móveis: 7 truques!