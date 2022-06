Casa tem fachada discreta, mas decoração poderosa

O living room da residência nos surpreende pelo contrasta com o estilo vernacular do edifício principal. O piso de madeira dialoga com a arquitetura da edificação e dá um toque de aconchego ao ambiente. Mas o mobiliário de design contemporâneo e cores neutras materializam a proposta de combinar os dois estilos contrastantes. As mesas de centro com acabamento em laca na cor bege, as luminárias em forma de abajur e as cortinas transparentes realçam a elegância e a sofisticação do ambiente.