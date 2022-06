Casa linda tem interiores branquinhos com detalhes em madeira

O projeto de renovação buscou dar aos espaços internos do casarão histórico uma aparência contemporânea e clean, com destaque para as superfícies predominantemente brancas, pelo piso de madeira e pelo mobiliário de design eclético, que dá a cada ambiente uma personalidade única. No living room, além da lareira original, um testemunho da longevidade do edifício, o mobiliário de design contemporâneo, com destaque para a poltrona Egg, peça clássica do design desenhada por Arne Jacobsen em 1958, com base giratória em alumínio e acabamento em tecido aveludado, na cor preta, que dá um toque de elegância ao ambiente. O living room se integra ao jardim de inverno, marcado pela generosa porta-janela de vidro, que descortina a vista para o jardim.