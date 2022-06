Esta casa fica escavada no solo e tem uma piscina incrível

A residência foi implantada ao longo do alto de uma encosta, com vistas espetaculares para a paisagem natural do entorno montanhoso e para o rio Basento Bradano. O potencial do lugar e as condições do terreno sugeriram a ideia de não alterar o perfil topográfico. O edifício foi então acomodado no local de modo a se adaptar à inclinação natural do terreno. Devido à dimensão generosa do terreno, o programa de necessidades foi organizado em um pavimento único.

A casa possui 630 m² e está encravada no solo. Neste sentido, o terraço jardim da residência foi concebido como parte da paisagem natural e se mimetiza na paisagem local.