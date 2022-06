Casa de campo com salas e armários brancos

O uso do branco em casas modernas é um fenômeno recente. Há alguns anos, a prevalência de uma cor tão neutra teria sido considerada quase risível. Mas alguns decoradores e designers de interiores tornaram-se tão proficiente e especialistas no uso do branco que surpreendem constantemente com a originalidade da sua concepção.

Branco sobre branco é o tema desta sala de estar. Quase todas as superfícies e móveis têm essa cor. O sofá em forma de L em couro alvo oferece relaxamento para os ocupantes da casa. A ampla parede de armários claros é o elemento atraente do living. Uma boa ideia ao criar um interior branco é inserir um respingo brilhante de cor, que energiza o ambiente. Esse detalhe precisa ser colorido o suficiente para quebrar a monotonia do branco. Aqui, uma cadeira vermelha de design moderno desempenha esse papel importante.