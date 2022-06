Casa rústica em Minas é perfeita para aproveitar o frio

Hoje apresentamos uma belíssima casa de campo em estilo rústico. Localizada na cidade de Amarantina, a Casa Aramantina, projetada pelos arquitetos Jacques Tinoco Rios e Helena Teixeira Rios, do estúdio Casa Design Bras., destaca-se pelo bom gosto, pela integração com a paisagem natural circundante e pela área de lazer com diversas atrações.

O Brasil é um país urbano, mas ainda tem uma economia baseada no agronegócio. Portanto, o campo continua movendo o país. Este Brasil agrário é celebrado pela música sertaneja, que desfruta de grande popularidade. As casas de fazenda, juntamente com as casas de praia, preenchem o imaginário dos brasileiros, que não resistem aos encantos deste mundo rural e do clima tranquilo e relaxante do campo.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos desta casa de fazenda espetacular? Então confira a seguir mais detalhes e imagens da Casa Aramantina, que além do contato com a natureza e muito conforto, proporciona aos moradores diversas atrações de lazer, para o deleite da família.