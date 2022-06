Como transformar o seu banheiro em um spa

Velas e mais velas! Nada mais relaxante do que ter velas espalhadas por todo o seu banheiro. Desde as pequenas e clássicas velas de chá até as mais aromáticas, moldadas dentro de copos de vidro e de diferentes cores e tamanhos. Deixe sempre o seu banheiro pronto para poder chegar em casa, acendê-las e aproveitar. O aroma do banheiro também é algo que merece muita atenção: cuidado para não utilizar cheiros muito fortes, já que a circulação de ar dentro desses cômodos nunca é grande. A sutileza dos detalhes é que leva à perfeição!