Clínica De Estética por Camila Pimenta: Leveza E Atemporalidade

O projeto desenhado por Camila Pimenta para uma clínica de estética conta com três principais ambientes: uma elegante recepção, amplo consultório e um lavabo. De acordo com a arquiteta, o intuito do projeto era desenhar espaços onde “a leveza do ambiente clean também apresenta modernidade, amplitude e atemporalidade”, revela.

Recepção

Como acontece na maioria dos lugares que atendem ao público, a recepção é o primeiro contato da clínica com seus pacientes. Sendo assim, precisa causar não apenas uma boa impressão, mas também seguir os valores que a clínica pretende passar. Os materiais escolhidos para compor o ambiente da recepção foram materiais escolhidos com muito cuidado e de grande qualidade. A ideia da arquitetura aqui foi enobrecer este espaço. Podemos conferir esse cuidado em detalhes como, por exemplo, no balcão de pedra iluminado. Além disso, todo o projeto de marcenaria conta com um design muito elegante e com bonito acabamento tanto nos envelopamentos de parede quanto nos armários. Destaque também para os detalhes da decoração em dourado, marca registrada da arquiteta.