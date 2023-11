Ralos Lineares: Beleza e Funcionalidade em 10 Banheiros Maravilhosos

Todo banheiro ou área úmida precisa ter um ralo (ou mais) de drenagem da água do chuveiro, no caso do primeiro ambiente, ou da chuva, no caso do segundo. No entanto, é muito comum as pessoas leigas, ao reformarem ou construírem uma casa, não darem muita atenção aos ralos de drenagem, que são vistos como elementos das estruturas com papel meramente funcional, mas sem muita importância estética.

Essa situação vem mudando nos últimos tempos, com os ralos de drenagem passando a ter valor estético nos projetos de arquitetura, especialmente em termos de acabamento. Atualmente, os ralos mais bonitos, seguros e eficientes são os ralos lineares, que são uma evolução no acabamento desses elementos. Você já ouviu falar neles? Se não, acompanhe este livro de ideias para descobrir como deixar sua casa ainda mais linda e funcional. Confira!