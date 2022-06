8 ideias para decorar apartamentos minúsculos

Apartamentos com um único cômodo podem ser um verdadeiro desafio no que se refere a acomodar todas as necessidades de uma pessoa (ou duas). As quitinetes geralmente são pequenas salas complementadas por um banheiro e uma cozinha igualmente pequenos, enquanto os studios ou lofts normalmente apresentam um grande espaço sem divisórias, possibilitando uma experimentação maior na criação de ambientes.

Em qualquer uma dessas alternativas, o que realmente conta no resultado final é a criatividade na busca de soluções para o habitar, de modo que não falte nenhum ambiente necessário para uma vida satisfatória. Espaços diferenciados para cozinha, sala de estar e quarto podem ser planejados em apenas um cômodo, desde que se utilize as características do espaço a seu favor.

Pode-se até mesmo conseguir privacidade para o quarto de dormir com o recurso de divisórias ou portas de correr. Ou aconchego e personalidade na sala com o uso de tapetes felpudos ou criativos. As possibilidades de se criar um espaço confortável, bonito e funcional em um cômodo apenas são tão grandes quanto a sua capacidade de imaginar soluções de moradia.

Conheça alguns apartamentos de um cômodo só e descubra por que eles são incríveis e surpreendentes!.