Maravilhosa: Você Precisa Ver A Churrasqueira Dessa Casa

Nos aproximando agora da cozinha gourmet, vemos um ambiente moderno decorado com cores vibrantes e criatividade. O revestimento em patchowrk trazem uma presença marcante com as cores preta, dourada e cinza. O balcão em madeira com cores escuras traz uma boa soma com o balcão em formato de U na cor preta e fazem um conjunto perfeito com a parede revestida de maneira criativa, o que oferece um espaço excelente para que o vermelho se destaque ainda mais no ambiente. Este protagonismo é ainda mais reforçado com a escolha do piso de granito com tons claros.

A organização conta com uma simpática adega na parte superior e com o frigobar no espaço planejado pelo lado inferior. Complementando o espaço, temos a churrasqueira e o forno, que fazem deste um espaço gourmet excelente para ser apreciado por toda a família.