Tinta Emborrachada da Anjo Tintas: Conheça as Vantagens e Aplicações

Muitas residências sofrem com as altas temperaturas do verão brasileiro e costumam usar ventiladores e ares-condicionados para tentar atenuar um pouco a temperatura do interior das casas, o que aumenta, e muito, o consumo elétrico nos meses mais quentes. Uma alternativa duradoura e eficaz para ajudar a manter uma temperatura agradável dentro de casa e reduzir o calor – assim como o consumo elétrico – é o uso da tinta emborrachada como isolante térmico.

A recomendação, neste caso, é que ela seja utilizada no telhado. A tinta emborrachada da Anjo Tintas, ao ser aplicada sobre telhados, se transforma em uma película impermeável e tem a capacidade de reduzir a temperatura de um ambiente em até 3°C.

A melhora no conforto térmico também foi comprovada a partir de testes realizados pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com a tinta emborrachada da Anjo Tintas. Mais uma vez, os pesquisadores utilizaram telhas galvanizadas como objeto de estudo para verificar a eficácia do produto. A comparação foi feita entre uma telha sem pintar e outra pintada com tinta emborrachada na cor branca. O resultado apontou a redução da temperatura em até 3ºC (dependendo da forma de aplicação, tipo de superfície, tipo de construção e ventilação do local).

É importante ressaltar que só é possível obter esse resultado quando o produto é aplicado em telhados externos. Vale a pena lembrar de outra vantagem da tinta emborrachada para o telhado: por se transformar em uma película elástica, ela acompanha a dilatação e retração das telhas conforme a mudança de temperatura, cobrindo assim possíveis fissuras (0,5 mm) e microfissuras (0,05 mm).