Casa no interior gaúcho esbanja bom gosto

Ter uma boa casa é um dos primeiros itens em uma lista de desejos de muita gente. A busca por um lar ideal para viver momentos de alegria em família é algo comum à maioria das pessoas. É bem verdade que algumas pessoas se contentam com poucos espaços para tocar o dia a dia, assim como é também verdade que muitas famílias se sentiriam plenamente atendidas com espaços bem distribuídos onde o lazer e a harmonia fossem sempre comuns na rotina da moradia.

A casa que iremos visitar hoje, há algumas gerações já é cenário para uma família feliz. Localizada no interior do Rio Grande do Sul e construída em 1958, a ampla casa precisava de ampliação e reforma de pequenos espaços, onde a integração pudesse ser melhor trabalhada.

Sabendo disto, a talentosa dupla de arquitetos Jader e Ivan, residentes de Pelotas (RS), abraçou a ideia de deixar a casa muito mais espaçosa e confortável para as novas gerações da família que está aumentando. O resultado foi uma residência maravilhosamente ampliada e que agora conta com espaços de lazer, onde a família poderá viver momentos especiais, seja com a área de lazer ou nos ambientes integrados.

Quer ver um pouco mais sobre este belo projeto? Então siga conosco e confira o resultado incrível de mais um projeto desenvolvido por nossos brilhantes profissionais!