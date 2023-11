Antes e Depois: Esse café ficou mais moderno e elegante com a reforma

Todos aqueles plafons que estavam no forro de gesso foram removidos e o projeto luminotécnico foi simplificado, oferecendo mais funcionalidade. Os espaços com iluminação mais clara são para os profissionais que estão do lado de dentro, e também para destacar as prateleiras na marcenaria ao fundo. Enquanto isso, para os clientes, a iluminação é mais suave, indireta e acolhedora. A sanca, que é essa parte grande de gesso, foi substituída por uma peça menor que acompanha a horizontalidade do balcão, e a iluminação fica na parte superior, entre a sanca e gesso, trazendo esse visual bem moderno.





