8 dicas para organizar um casamento no jardim

Montar um banheiro na área externa da casamento está entre os cuidados que complementam ainda mais a decoração do evento e disposição de serviços oferecidos aos convidados. Seja criativo ao pensar em soluções inovadoras para manter a higiene e privacidade e o estilo da festa. Alguns banheiros externos podem ser mais agradáveis do que você imagina. Nesta foto, a aplicação do biombo em metal vazado com flores e pássaros, ajuda a separar o ambiente dos banheiros com delicadeza e estilo. O material utilizado, inspirado no estilo rústico, complementa a decoração do casamento no jardim.