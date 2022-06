Tendências para camas de casal!

A decoração do quarto de casal é um tema que pode gerar diversas soluções e diferentes caminhos. Começando com a cama, que é o foco central do quarto por ser a maior peça do ambiente. Muitas vezes as peças adotadas são grandes demais para o tamanho disponível no espaço. No entanto, mexer com proporções e usar algo que ocupa mais área do que deveria não é a melhor opção. Caso seu quarto seja pequeno, camas grandes podem ocupar o cômodo todo. Por este motivo, a cama é a primeira peça da mobília que deve ser escolhida e em torno dela que o restante da decoração deve se dispor. Quartos pequenos são favorecidos por camas e cabeceiras baixas, que dão a impressão de um espaço mais amplo. Quartos maiores, camas e cabeceiras mais altas são as indicadas.

Para o restante dos elementos, pensar em uma composição que seja confortável e traga tranquilidade é um ponto alto. Um quarto de casal decorado com tons neutros e suaves só pode trazer benefícios a casa e a relação. As cores discretas e delicadas ajudam nos momentos de descanso e relaxamento, trazendo um clima sem estresse e marcado por boas energias.

Aqui, você ficará por dentro de alguns modelos de quartos de casal que seguem uma decoração suave e delicada.