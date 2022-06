29 fotos de casa de praia mostram harmonia entre elegância e conforto

Na sala de jantar, a presença da madeira maciça mais uma vez protagoniza a decoração do espaço. O conjunto com as quatro cadeiras brancas com assentos de espumas coloridas e o balcão de madeira, confere o charme da decoração rústica em meio a um espaço amplamente branco. Um pequeno tapete na medida exata da mesa proporciona boa proteção quanto aos arranhões no piso de granito e reforça o tom acolhedor da sala de jantar.

Ao fundo, um pequeno relógio comumente encontrado em estações de trem no início do século XX, traz encanto e charme com toque retrô a toda a decoração de cores leves.