Após reforma, apartamento de 86 m² ganha muita luz

Ao reformar esse apartamento de 86 m², o escritório espanhol Acertus, teve como busca um resultado que somasse uma melhor distribuição da luz no interior do lar, aliado à decoração com toques modernos e elegantes. Com isto, a reforma utilizou muito bem a escolha de móveis e elementos decorativos na cor branca, oferecendo um visual elegante e luxuoso para a moradia.

Faz sentido. Entre as coisas que melhor proporcionam boas transformações, a luz é uma das principais. Na decoração, acertar os pontos a serem destacados com boa iluminação, ajuda e muito. Para que isto possa ocorrer de uma forma belíssima, existem muitos segredos que podem ser trabalhados como referências em nosso próprio lar. Um deles está na escolha das cores. Saber escolher bem os tons que irão ser parte do ambiente é facilitar muito o resultado positivo de uma mudança, especialmente quando se fala de luz.