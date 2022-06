Aconchegante e luxuosa casa no campo

Quem disse que uma casa luxuosa não pode ser também aconchegante? Muitas vezes quando imaginamos um lar luxuoso, não projetamos ambientes acolhedores. Mas hoje no homify mostraremos um projeto que pode mudar muitas opiniões! Localizado em meio a natureza próxima a Cracóvia, Polônia, a residência Jare Dom foi projetada e executada pelos profissionais do ARCHITEKT.LEMANSKI, cujo trabalho sempre resulta em uma arquitetura elegante e moderna. Seguindo padrões da área residencial na qual está inserida, as soluções técnicas implantadas são mais tradicionais, porém não menos inovadoras.

A residência é surpreendente em seus diversos ambientes, tornando-a dinâmica e interessante, sendo capaz de atender as demais necessidades cotidianas e de lazer. Tradicional por fora, moderna por dentro e elegante sempre, confira a seguir algumas imagens desse projeto: