Com jardim lindo, essa casa tem um quintal de sonho

O pavimento térreo abriga os espaços de convivência. O living room é composto da sala de estar, da sala de jantar e pode absorver a cozinha, formando um espaço único que pode se expandir para o terraço e para o jardim, graças às generosas portas de correr de vidro, que integram o living room ao espaço exterior e permitem a entrada abundante de luz natural. Além das amplas aberturas, a sala de estar conta também com uma abertura zenital. O mobiliário dialoga com os traços arquitetônicos da cara nova do edifício, com destaques para as poltronas e para o sofá LC2, desenhados por Le Corbusier em 1929, peças de estrutura de aço inoxidável e estofamento com espuma injetada revestida em couro ecológico, que agregam conforto e dão um toque de sofisticação ao ambiente.