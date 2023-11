Projeto Deslumbrante de Interiores de Apartamento de Alto Padrão

Sediado na capital paulista, o escritório Camila Pimenta Arquitetura e Interiores foi criado pela arquiteta e designer de interiores que lhe empresta o seu nome. A profissional é reconhecida nacional e internacionalmente, tendo sido a primeira arquiteta e designer brasileira convidada a conhecer os Ateliers da grife Hermès, em Paris, e também a participar da Art Basel, uma das maiores feiras de arte dos EUA.

A profissional mineira se destaca pela criatividade e pela minuciosa atenção aos detalhes de seus projetos de design de interiores, buscando uma linguagem contemporânea com estética clean que tem no seu horizonte a bandeira do minimalismo, “menos é mais!”. Nesse sentido, a profissional privilegia as possibilidades proporcionadas por volumes, sombras, luzes e materiais, tanto no aspecto estético quanto no funcional.

Como explica Camila Pimenta, o seu escritório de arquitetura de interiores tem como diferencial a criação e o desenvolvimento coordenados entre projeto arquitetônico e o de design de interiores. A partir de um relacionamento transparente e colaborativo com o cliente em cada fase do projeto, a empresa pode atuar desde a escolha do terreno ideal para um determinado projeto até a decoração dos interiores ao terminar a obra.

O escritório Camila Pimenta Arquitetura e Interiores atende a clientes residenciais, comerciais e corporativos na cidade de São Paulo e região metropolitana.

Gostou deste projeto? Então, conheça outros projetos do escritório Camila Pimenta Arquitetura e Interiores no perfil da empresa aqui na homify!