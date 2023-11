Estilo Eclético: Dicas e + 15 Imagens Para Você Se Inspirar!

Você é daquelas pessoas que adoram vários estilos e não conseguem se decidir por apenas um na hora escolher como decorar a sua casa? Você gosta de móveis com estilo clássico, mas não gosta de um ambiente com muita informação e prefere algo mais minimalista, adora ter muitas plantas em casa e curte também o estilo selva urbana? Você poderia ter um pouquinho de cada estilo na sua casa, mas não sabe muito bem como? Não se preocupe. Você não é a única pessoa que gosta de misturar diversos estilos de decoração. Isso significa que você gosta do estilo eclético. E esse livro de ideias é perfeito para você. Aqui vamos dar ideias de projetos de decoração com estilo eclético para você se inspirar e colocar em prática na sua casa! Confira!

Estilo eclético – use a sua personalidade Salvar m.o.o.c. móveis objetos e outras coisas Visitar perfil Antes de mais nada, o estilo eclético é feito por você. Afinal de contas, aqui é você quem escolhe o que mais gosta de cada estilo de decoração e une tudo isso em um ambiente que não segue tendências, mas que reflete realmente a sua personalidade e os seus gostos. Falando assim, pode parecer fácil, mas às vezes elaborar um projeto de decoração que não segue uma linha em concreto pode ser bastante desafiador. Por isso, é muito importante seguir algumas das nossas dicas.

Escolha com cuidado os elementos para um estilo eclético Salvar Rangel Design de Interiores Visitar perfil Como você bem deve imaginar, não vale sair escolhendo texturas, cores, móveis e itens só porque você acha bonito. É preciso escolher com cuidado, fazer realmente uma curadoria cuidadosa para que, apesar de serem de estilos diferentes, os itens escolhidos por você para a sua casa tenham uma conexão entre eles e façam sentido estético dentro do espaço escolhido.

Cores para um estilo eclético Salvar Mauricio Arruda Design Visitar perfil Você pode ousar no momento de escolher as cores para a sua decoração com estilo eclético. Por exemplo, se você quer elaborar uma decoração com com uma base de decoração nórdica – que normalmente utiliza tons mais sóbrios e claros, mas ao mesmo tempo que flerte com um estilo selva urbana, você pode sair da zona de conforto e optar por usar cores nas paredes que englobam a paleta do estilo selva urbana e usar tons de verde, marrom, rosa antigo… Outra opção é escolher uma paleta de cores e usá-las em diversos pontos da sua decoração. Como vemos neste projeto de sala de estar.

Escolhendo os móveis para o estilo eclético Salvar Brunete Fraccaroli Arquitetura e Interiores Visitar perfil Podemos dizer que o que mais chama atenção em um estilo eclético é a escolha dos móveis. Ao escolher móveis de estilo diferentes, é importante que eles tenham uma conexão entre si, pode ser o tom do móvel, suas estampas ou cores. Além disso, uma maneira mais fácil de acertar com o estilo eclético é trabalhando a simetria. Por exemplo, se vai colocar um abajur ou mesa auxiliar ao lado do sofá da sala de estar, tente colocar outro do lado oposto para criar uma harmonia.

Se você está buscando imagens de decoração eclética para se inspirar, nós fizemos uma seleção com alguns projetos! Salvar Palladino Arquitetura Visitar perfil Este projeto de sala de estar com estilo eclético mistura itens de estilo clássico como o móvel aparador de madeira e a mesa auxiliar ao lado do sofá com elementos muito mais modernos, como as poltronas wassily e a mesa de centro em vidro e metal. Além disso, a pintura da parede com detalhes em listras preto e branco também dão um toque ainda mais eclético à toda a decoração.

Sala de estar estilo eclético – clássico e contemporâneo Salvar Pílula Antropofágik Arquitetura Visitar perfil Uma ótima ideia de decoração eclética para quem busca inspiração para elaborar uma decoração eclética misturando o estilo clássico e estilo contemporâneo. Aqui vemos elementos clássicos como as poltronas com detalhes dourados e molduras de gesso na parede com um sofá, mesa de centro e quadro contemporâneos.

Cozinha com estilo eclético Salvar Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo Visitar perfil O estilo eclético também pode estar presente em ambientes como uma cozinha. Neste projeto podemos ver a mistura de itens modernos, como o mobiliário, a coifa e o estilo dos eletrodomésticos com acessórios mais rústicos, como por exemplo a iluminação pendente feita com cordas ou os bancos utilizados na bancada da cozinha.

Sala estilo ecl´ético – industrial, clássico e étnico Salvar Erica Saraiva Design de Interiores Visitar perfil Esta sala de estar apresenta diversos elementos que compõem uma bonita decoração eclética: a iluminação em metal preto e uma parede com tijolos à vista que nos remete ao estilo industrial, móveis clássicos de madeira, rack e sofás contemporâneos, tudo isso harmonicamente combinado com acessórios de decoração com um estilo étnico como o tapete e o quadro da sala de estar.

Salvar Kika Tiengo Arquitetura Visitar perfil O estilo eclético também pode ser produzido de uma maneira sutil, como por exemplo neste apartamento. Aqui encontramos elementos que nos remetem ao estilo industrial, mas também outros que seguem o estilo vintage, como os móveis da sala.

Salvar Célia Orlandi por Ato em Arte Visitar perfil Esta sala de jantar possui uma decoração eclética que flui entre elementos dos estilos clássico, contemporâneo, industrial e com um toque do estilo selva urbana.

Cozinha eclética Salvar Panorama Arquitetura & Interiores Visitar perfil Esta cozinha integrada com a sala de jantar com estilo eclético mistura itens contemporâneos com uma mesa com cadeiras clássicas de madeira com um tom escuro.

Estilo eclético com itens vintage Salvar Samira Jarouche Arquitetura & Interiores Visitar perfil Aqui a cozinha com armários modernos em tons sóbrios ganha um toque vintage com a geladeira com linhas retrô em azul bebê.

Sala eclética para os mais ousados Salvar Flavia Guglielmi Arquitetura Visitar perfil Sala de estar com elementos clássicos, mas ao mesmo tempo super contemporâneos, um resumo do que poderia ser um estilo eclético para aquelas pessoas mais ousadas.

Sala de estar com estilo eclético – moderno com clássico Salvar Michelle Machado Arquitetura Visitar perfil Sala eclética com um sofá em capitonê que poderia ser considerado clássico, mas que ganha um novo ar mais descontraído pelo tecido escolhido para seu revestimento. Compõem também a sala duas poltronas com linhas modernas e uma composição de quadros em preto e branco. Leia também o nosso livro de ideias com uma super seleção para você que busca umamesa de centro: 11 ideias criativas para todos os gostos!