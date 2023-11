Esse apartamento clean é perfeito para quem gosta de organização e conforto

DCC by Next arquitetura

O que é melhor do que a presença de plantas para trazer mais vida e frescor ao lar? A escolha das espécies faz diferença. Elas devem ser proporcionais ao tamanho do ambiente, ter um espaço onde suas necessidades de luz são atendidas e, também, ter cultivo adequado ao tempo que as pessoas podem dedicar a elas. Tudo isso foi pensado com cuidado na hora de fazer essa composição com plantas de médio porte, utilizando lindos vasos de cimento. O visual da sala ficou completo.