15 Tendências de decoração que sobreviveram ao tempo

As avós costumavam deixar as panelas penduradas no teto ou na parede da cozinha, ou porque não tinham armários o suficiente ou porque precisavam de mais praticidade, pois cozinhavam o tempo todo. Hoje em dia, usar panelas penduradas no ambiente como parte da decoração é uma tendência que aumentou junto com as varandas gourmet. E, claro, junto com a necessidade das pessoas por reascender as memórias afetivas da cozinha da avó e da comida caseira, servindo como um escape da vida moderna tão atribulada.