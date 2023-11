Projeto em 3D para quarto montessoriano de bebê

Do piso ao teto, cada detalhe desse quartinho foi pensado para o conforto do bebê e também de quem vai estar com ele em todos os momentos. Apesar de ser um quarto montessoriano, quando o bebê ainda é muito pequeno, o foco é organizar a mobília de modo a facilitar a rotina de cuidados com a criança. Pensando nisso, a arquiteta projetou a melhor disposição dos móveis, garantindo a praticidade no dia a dia, sem abrir mão do bem-estar.