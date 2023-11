Conheça Este Incrível Condomínio de Sobrados

Os três sobrados foram construídos em um terreno em declive, portanto nesta imagem vemos a fachada da primeira casa, cujo projeto arquitetônico se estende às demais. Em estilo contemporâneo, a arquitetura privilegia a pureza e o equilíbrio das linhas verticais, que marca, por exemplo, o volume à esquerda, e horizontais, como no quadro formado pelo teto e o piso do andar superior.

A relação de linhas verticais e horizontais também aparece na cerca e no portão à frente da casa, que tem estrutura vazada com elementos esguios, proporcionando leveza à fachada, já que são quase invisíveis ao olhar.

Voltando aos volumes do sobrado, o projeto enfatizou a leveza do branco nas estruturas, combinada com o calor da madeira na porta de entrada e no teto do terraço do segundo andar, assim como com a rusticidade da pedra no volume vertical à direita. O volume à direita merece nota pelo uso do vidro em folhas verticais, em acordo com o pé-direito do interior do living.