Mesas de Madeira de Demolição: Decoração Rústica e Ecológica

Mesas de centro ou mesas de canto costumam ser um dos itens principais na decoração de uma sala de estar , afinal das contas elas ocupam espaços estratégicos na decoração do ambiente. Assim acabamos focando nossa visão a esse móvel que desempenha não só um papel estético na decoração das casas, mas também um tem papel funcional no dia a dia de muitas residências. Pensando na beleza e na praticidade desses móveis, a loja de mobiliário Barrocarte , de São João del Rei, em Minas Gerais, desenvolve diversos modelos de mesas de centro e mesas de canto rústicas feitas a partir de madeira de demolição: perfeitas para os amantes da decoração rústica que buscam opções de mesas de canto ou mesas de centro bonitas, ecológicas e cheias de estilo. Confira nossa seleção com mesas rústicas e ecológicas. Você vai se encantar!

Mesas em madeira de demolição Salvar Barrocarte Visitar perfil Itens de decoração feitos a partir de madeira de demolição são perfeitos para quem busca um toque rústico ou até mesmo industrial ao seu espaço. Pensando na qualidade, durabilidade e na resistência de seus produtos, a Barrocarte produz mesas em madeira maciça de demolição com acabamentos muito bem trabalhados. Além de ter um móvel cheio de estilo, ao adquirir um produto feito com madeira de demolição você também está contribuindo para diminuir o uso de madeira e assim, ajuda a conservar o meio ambiente. A mesa de canto rústica bubble em madeira de demolição possui detalhes vazados na parte inferior do tampo e pernas com um trabalho entalhado e pode ser uma ótima opção para uma decoração rústica mais clássica.

Conjunto de mesas de apoio em madeira de demolição maciça Salvar Barrocarte Visitar perfil Um conjunto de mesas de apoio de madeira é uma alternativa versátil e muito prática para a sua casa. Uma das suas vantagens é que um conjunto de mesas de apoio ocupa pouco espaço, mas oferece uma maior superfície, ideal para ambientes reduzidos. Isso acontece porque no lugar onde estaria apenas uma mesa de canto tradicional, você pode ter até três pequenas mesas de canto de madeira. A Barrocarte produziu um modelo de conjunto de mesas de apoio em madeira maciça de demolição com bonitos detalhes entalhados nas pernas, o que lhes dá um estilo muito bonito e discreto.

Mesas em madeira de demolição decoradas Salvar Barrocarte Visitar perfil Mesas feitas com madeira de demolição maciças também podem ir além da cor da madeira natural e ter um toque de cores mais vivas. A Barrocarte faz isso incluindo azulejos estampados como o que podemos ver neste modelo de mesa de canto rústica Elis em produzida também de madeira de demolição, com pernas longas e uma pequena gaveta. Aqui o azulejo está centralizado no tampo de madeira e possui tons de azul, vermelho queimado, branco e amarelo.

Mesas de canto em madeira de demolição Salvar Barrocarte Visitar perfil Ao contrário do que muitas pessoas podem chegar a pensar, uma mesa feita com madeira de demolição pode ser um móvel com um acabamento impecável, como o que vemos nesta mesa de canto rústica produzida pela Barrocarte. Aqui podemos conferir todo o trabalho e cuidado na criação dos detalhes entalhados na madeira maciça de demolição, que fazem com que esta peça seja única e perfeita para decorar a sua casa.

Mesa de telefone rústica com madeira de demolição Salvar Barrocarte Visitar perfil Muitos de nós crescemos com a tão famosa mesa de telefone em casa ou nas casas de nossos avós. Hoje, mais do que uma mesa com uma função prática, ter uma mesa de telefone em casa confere muito estilo e personalidade ao seu ambiente. Aqui a mesa produzida pela Barrocarte possui linhas suaves e um bonito e leve toque de pátina.