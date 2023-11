Mesa de Centro: 11 Ideias Criativas para Todos os Gostos

Nesta sala de estar moderna, na qual a decoração descolada se apoia no uso do branco e das formas esguias, a cor é exuberante – mas em pequenas doses, como alguns móveis, almofadas e objetos de decoração. A mesa de centro em madeira natural também tem design esguio e apresenta tampo com dois níveis. No nível mais alto, com tampo branco, a mesa serve de display para objetos coloridos que atraem a atenção. No outro nível, o espaço abriga livros de arte ou fotografia.