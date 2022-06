Limpe manchas com produtos baratos ou feitos em casa

Com o passar do tempo, depósitos minerais podem entupir os furinhos do bocal do chuveiro e afetar a qualidade da pressão da água. Para limpar a peça, encha um saco plástico com vinagre branco o suficiente para mergulhar o bocal do chuveiro e o prenda em torno dele com um elástico, deixando-o a noite toda. Na manhã seguinte, retire o plástico e deixe a água escorrer do chuveiro por alguns minutos. O vinagre branco ou de maçã também pode ser usado para limpar manchas brancas do vidro do boxe: borrife uma mistura de água morna e vinagre por toda a extensão do boxe e deixe secar. Mais tarde, borrife a solução novamente e use um pano de limpeza para secar. O resultado será um boxe limpo e brilhante como este do banheiro projetado por Laura Santos Design.