Modernidade e elegância: apartamento lindo com quarto para bebês gêmeos

Depois de ter noção do espaço completo desse living integrado, note nos detalhes da sacada aberta gourmet, que é separada das salas de estar apenas pelo revestimento amadeirado na viga e no pilar ao fundo, também pelos tapetes que delimitam as áreas das salas, assim como a iluminação mais adequada a cada um dos ambientes.

Do lado direito do pilar está a área gourmet com churrasqueira, pia, armários e uma ilha marmorizada à frente, servido de base para a mesa e para dar suporte ao preparo das refeições. Já ao lado esquerdo, uma grande cristaleira, que vai do piso ao teto, serve como adega e refresca o visual do ambiente com um agradável jardim vertical.

Ao observar o todo, o que mais chama a atenção é a harmonia dessa integração de cores e elementos, criando uma atmosfera de aconchego e requinte, marcas registradas nos projetos da arquiteta.