Como reposicionar a mesa e ter um home-office mais lindo

Um dos detalhes mais importantes para fazer com que o ambiente seja aconchegante e agradável é a iluminação. A mesa de trabalho, deve ser muito bem iluminada e de preferência, também ter luz natural. A maneira como a mesa é posicionada no ambiente, pode maximizar a iluminação do ambiente, podendo ajudar na produtividade. Planeje a iluminação de acordo com a disposição da mesa dentro da sala. Procure modos de difundir a luz ambiente em todo o espaço com o objetivo de iluminar o ambiente de maneira uniforme, sem criar contrastes focos exagerados ou sombras.

A iluminação fria, por exemplo, resultam em uma iluminação mais aberta e homogênea. As lâmpadas de LED são lâmpadas com temperatura baixa, de boa intensidade e extremamente econômicas. Uma outra alternativa, é investir em luminárias de mesa ajustáveis. Assim fica possível alterar a posição do objeto em cima da superfície, bem como da direção da lâmpada, criando foco em pontos importantes do local de trabalho.