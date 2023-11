Rituais de banho: como transformar seu banheiro em um verdadeiro SPA

Você pode ter um banho mais prazeroso sem precisar gastar muito com isso. Experimente, por exemplo, mudar a iluminação do banheiro. Existem algumas lâmpadas que permitem essa mudança e contam com dimerizadores para mudar a intensidade. Vale a pena fazer o teste. Outra opção são fitas LED que podem acompanhar o box ou o espaço do banheiro. Apague as luzes principais e relaxe com a ducha quente em uma atmosfera totalmente nova.