Encantadora casa de pedras em Istanbul

O uso da pedra na arquitetura é realizado há muitos anos e para diversos povos é uma tradição, mas para cada construção há diferentes técnicas construtivas que variam de acordo com as intempéries e culturas. Acontece que a realidade da construção civil atual oferece formas muito mais baratas e rápidas de construção através do uso do concreto, e portanto a cultura das pedras foi ficando ultrapassada. Mas se refletirmos sobre como tal arquitetura sobrevive ao longo de tantos anos, não nos restará dúvidas em por que seguir com essa tradição mesmo que hoje em dia haja tantas diferentes possibilidades de materiais. Mais do que executar um projeto a partir de técnicas contemporâneas, também é muito interessante explorar a habilidade de unir soluções tradicionais à outras modernas.

Apesar de hoje em dia a casa de pedra ser uma solução mais cara, sua durabilidade ainda é muito superior. Além do valor do material há de considerar também encontrar mão de obra apropriada para a execução. Felizmente, tais feitos não estão completamente extintos e temos a oportunidade de mostrar um projeto contemporâneo que faz uso dessa técnica tão primitiva. Em Istanbul, o estúdio Plano Mimarlik ve Teknoloji assina a obra dessa encantadora casa de pedras que você pode conferir a seguir!