Cheio de Personalidade: Conheça Este Apartamento Jovem com Pegada Geek!

Para a decoração da sala de estar foi escolhida uma base rústica, que se evidencia na utilização de texturas de concreto nas paredes. Já o mobiliário sob medida contrapõe a cor preta a essa base. É o caso, por exemplo, dos banquinhos e da prateleira aérea e, principalmente, o rack da TV, que é todo nesta cor, mas ganha personalidade com a gaveta em tela de palha.

Atrás do rack, um painel decorativo em azul claro quebra a onipresença dos tons neutros e confere ao conjunto um toque de cor relaxante. Quanto à iluminação, as lâmpadas LED destaca o meio forro em gesso e as texturas da parede da sala. Já no vestíbulo de entrada, com as paredes em cinza com textura de concreto, um letreiro em neon serve ao duplo propósito de iluminar a área e de imprimir personalidade.