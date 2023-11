Gameroom: 12 quartos com espaço para videogames e salas de jogos incríveis!

Os quartos de videogame e salas de jogos estão mais na moda do que nunca. Afinal, as pessoas adotaram hábitos para se divertir em casa, com mais segurança, e têm apostado cada vez mais em projetos divertidos. Sem contar em jovens e adultos que veem a possibilidade de profissionalizar a diversão no videogame.

E como nossos profissionais de interiores estão sempre bem preparados para as adaptações, hoje trouxemos uma lista com 12 quartos de videogame e salas de jogos incríveis que, temos certeza, vale a pena você conhecer.

Muitas delas vão ficar ótimas aí mesmo na sua casa -- que vai ficar ainda mais divertida e confortável para toda a família.

Vamos conferir? Siga conosco e inspire-se!