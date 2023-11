Biblioteca em Casa: As Melhores Dicas para Quem Ama Livros!

Seja em uma casa espaçosa ou em um pequeno apartamento, sempre há espaço para a biblioteca de alguém que adora livros e quer vê-los muito bem cuidados e sempre à mão. Podem ser poucos títulos que ocupam apenas uma prateleira ou dezenas deles a exigir estantes maiores ou outras soluções de decoração.

Nos dois casos, muitas soluções existem. Em espaços menores, os livros podem ser acomodados em prateleiras no vão da escada, em um móvel sob medida no quarto do casal ou das crianças ou, ainda, em uma parede do home-office. Outra ideia é instalar prateleiras no alto das paredes da sala de estar ou mesmo uma pequena estante no mesmo ambiente.

Em imóveis maiores, a biblioteca pode ocupar um cômodo inteiro, muitas vezes destinado também ao escritório da residência – e aí o céu (e o bolso) é o limite da decoração. Quando a biblioteca ocupa todo um espaço, merece um projeto especial e à parte, que leve em conta questões como estilo, funcionalidade e propósitos.