12 casas de praia incríveis para viver além das férias

Chega o verão e é quase unânime: o principal desejo é de ter uma casa na praia. Mas considerando o clima tropical brasileiro com seus dias quentes até mesmo no inverno, o desejo de relaxar à beira-mar extrapola qualquer estação do ano. E não é só para fazer o famoso bate-volta: com tantas profissões se resolvendo remotamente, dá até para fixar moradia no litoral.

E com esse sonho tão possível e próximo, resolvemos aguçar ainda mais suas inspirações. Trouxemos uma lista com 12 casas na praia que são incríveis: seja pela fachada e traços arquitetônicos ou pela decoração e disposição agradável no projeto de interiores.

Vale a pena seguir conosco pelas imagens a seguir, escolher suas opções preferidas e começar a arrumar as malas para uma vida mais paradisíaca.

Confira e aproveite para solicitar um orçamento com nossos arquitetos que atendem online!