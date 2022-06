Como construir facilmente uma parede de tijolos?

Verifique o alinhamento dos blocos na primeira coluna de tijolos, eles serão a base para o nivelamento com as colunas seguintes no sentido vertical do bloco. É necessário dar uma leve martelada para alinha os blocos na horizontal. Após confirmar se está tudo correto, com ajuda de um prego e um barbante ou fio de nylon, estique uma linha entre as duas extremidades da parede, isso servirá de base para a próxima coluna vertical.