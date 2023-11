Casa dos sonhos por Camila Pimenta

Uma casa que impacta positivamente à primeira vista, com detalhes sofisticados únicos e materiais de alta qualidade. Se você sempre sonhou em ter uma casa luxuosa, vai amar esse projeto. A arquiteta e designer de interiores Camila Pimenta desenvolveu um projeto de inspiração para uma residência que não só atende as necessidades do cliente, como também surpreende em cada detalhe. Confira cada ambiente deste projeto de casa de luxo desenvolvido pela arquiteta de São Paulo e encante-se!

Com projetos exclusivos e personalizados, o escritório de arquitetura de interiores de Camila Pitanga trabalha com uma linguagem contemporânea onde contrabalança o "artesanato detalhista" com uma estética clean. Foi partindo dessa base de trabalho que a arquiteta elaborou o projeto Casa Luxuosa.

Fachada Frontal

O primeiro contato com o projeto já é impactante: a fachada frontal da residência possui pé direito duplo que flui para o interior da casa e está presente também no living. Destaque para a porta de madeira que acompanha toda a extensão do pé direito duplo e também para as paredes da fachada em vidro. A fachada também conta com uma garagem sob um vão livre onde a parte superior se destaca por possuir um dos ambientes do segundo andar de forma proeminente em vidro contrastando com a madeira da fachada.



Áreas externas com clima acolhedor

As áreas externas têm grande importância neste projeto. Camila Pimenta desenvolveu diversos ambientes de convívio exterior pensando em poder acomodar e receber um grande número de convidados. A área do lounge externo com sofá rebaixado do nível do piso transmite uma acolhedora sensação de privacidade. A lareira centralizada completa o clima convidativo para receber amigos e familiares.

Piscina e área de lazer

A piscina é um item condutor nesta residência. Ela está presente tanto na área externa da casa, como é de costume, mas também na parte interior, integrando-se com a área de estar.

Piscina com jacuzzi

Na área de lazer exterior, a piscina é retangular e acompanha toda a extensão lateral da casa, terminando em uma pequena jacuzzi redonda.

Pergolados sofisticados de madeira e tecido

A área de lazer conta também com quatro pergolados de madeira e tecido leve, dois na área próxima à piscina e outros dois na área central do jardim, dando assim um ar mais despojado ao ambiente.

Áreas internas e externas estrategicamente conectadas

Os ambientes externos e internos se integram de forma sutil e sofisticada, como podemos ver na área de estar e na sala de jantar. Aqui se conectam a piscina, uma zona de living com sofá rebaixado do nível do piso e com lareira central.

Garagem vitrine e Cozinha de mármore preto

A garagem é uma bonita vitrine para carros que também acabam virando itens decorativos. A área de estar que faz uma inserção com os demais espaços internos da casa: sala de jantar, cozinha e living. A cozinha também se destaca no ambiente com sua bancada em mármore preto.

Sala de jantar e projeto de iluminação

A sala de jantar é composta por uma extensa mesa de 10 lugares coroada por um lustre cheio de personalidade. Assim como acontece em todo o projeto da casa luxuosa, a iluminação desempenha um papel de destaque em toda a decoração.

Living

O espaço do living conta com um painel em mármore preto que acompanha toda a extensão do pé direito duplo. Uma estante metálica também complementa a parede principal deste ambiente.

Tons neutros no living

Tons neutros compõem a decoração do living: o marrom do sofá em "s" combina com poltronas em off white e com as mesas de centro com tampo em mármore preto, assim como a parede central do ambiente.

Banheiro social em mármore preto

Um banheiro social impactante, como o resto da residência. Aqui o mármore preto predomina, dando um ar muito sofisticado. Diferentes texturas como madeira, pedras brancas e o piso em preto e branco também dão um toque único na decoração.

Suíte master com banheira

A suíte master com tons terrosos e azuis conta com detalhes decorativos que fazem toda a diferença no espaço. Podemos dizer que o grande destaque é a área da banheira integrada com a suíte, separada apenas por uma fina parede de vidro. Esse ambiente conta com uma banheira contemporânea e um toque ainda mais especial, um bonito jardim vertical. Leia também o livro de ideias sobre urban jungle: como fazer da sua casa uma selva urbana!